Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 9 de noviembre, según IGP?
¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.
Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.
Temblor de HOY, domingo 9 de noviembre, en Perú: últimas noticias EN VIVO
Temblor de magnitud 3,5 se registró hoy en Lima, informa IGP
Un temblor de magnitud 3,5 se registró a la 1:35 a. m. a 22 kilómetros al sur de Lima, Lima. El temblor del 9 de noviembre de 2025, se registró a una profundidad de 49 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía Twitter. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.
Foto: IGP X
La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.