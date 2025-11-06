Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo del 6 de noviembre, según IGP?
¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.
- De norte a sur con un solo pasaje: Metropolitano permite viajar de Carabayllo a Villa El Salvador con S/3.50
- Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento
Revisa los informes completos y recientes de actividad sísmica en la nación, así como los datos del último temblor en Perú HOY. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.
La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.