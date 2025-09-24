HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Temblor de magnitud 4,6 se sintió en Ica hoy, según IGP

El sismo de hoy, 24 de septiembre de 2025, se registró a 20 km al sur de Marcona, y se produjo a una profundidad de 28 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de magnitud 4,6 sacude Ica. Foto: Composición LR
Sismo de magnitud 4,6 sacude Ica. Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 4,6 se registró a las 06:01 a. m. a 20 kilómetros al sur de Marcona, Nazca, en Ica. El temblor de hoy, 24 de septiembre de 2025, tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo de magnitud de 4,6 sacude Ica. Foto: IGP

Sismo de magnitud de 4,6 sacude Ica. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este miércoles 24 de septiembre se localizó a 20 kilómetros al sur de Marcona, Nazca, en el departamento de Ica.

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 5,8 remeció Caraveli según IGP

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

Temblor HOY, 24 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 24 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 23 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 23 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 5,8 remeció Caraveli según IGP

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 5,8 remeció Caraveli según IGP

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

Balean a chofer de la empresa Santa Catalina en SJL: empresa suspende operaciones tras ataque

Balean a chofer de la empresa Santa Catalina en SJL: empresa suspende operaciones tras ataque

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

