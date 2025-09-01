Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
19ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 02 de septiembre
19ºC
7ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
28ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
14ºC
2ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 02 de septiembre
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 02 de septiembre
20ºC
3ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 02 de septiembre
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
23ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 02 de septiembre
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia.