Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
35ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.