Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Kábala de sábado 30 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
- Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 31 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana con lluvia.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
29ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
lunes, 01 de septiembre
29ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana con lluvia.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
lunes, 01 de septiembre
30ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
35ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
lunes, 01 de septiembre
31ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
lunes, 01 de septiembre
35ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
30ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial al atardecer con lluvia.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con lluvia.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer con lluvia.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana con lluvia.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
35ºC
23ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.