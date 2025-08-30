HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Temblor de magnitud 5,0 se sintió en Ica hoy, según IGP

El sismo de hoy, 30 de agosto de 2025, se registró a 81 km al sur de Marcona en Nazca, y se produjo a una profundidad de 28 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de magnitud 5,0 sacude Ica. Foto: Composición LR
Sismo de magnitud 5,0 sacude Ica. Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 5.0 se registró a las 22:59 p. m. a 81 kilómetros al sur de Marcona, Nazca, en Ica. El temblor de hoy, 30 de agosto de 2025, tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo de magnitud de 5,0 sacude Ica. Foto: IGP

Sismo de magnitud de 5,0 sacude Ica. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este sábado 30 de agosto se localizó a 81 kilómetros al sur de Marcona, Nazca, en el departamento de Ica.

Notas relacionadas
Temblor en Perú HOY, 30 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Perú HOY, 30 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Último sismo en México hoy: epicentro y magnitud del movimiento sísmico, según el Servicio Sismológico Nacional

Último sismo en México hoy: epicentro y magnitud del movimiento sísmico, según el Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 29 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Perú HOY, 29 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 50 escolares se desmayan en pleno desfile escolar por la golpe de calor durante Aniversario de Cañete

Más de 50 escolares se desmayan en pleno desfile escolar por la golpe de calor durante Aniversario de Cañete

LEER MÁS
La vez que el falso Hulk Hogan llegó al Perú: el caso de 'Gladiadores', los imitadores de la WCW que engañaron a miles

La vez que el falso Hulk Hogan llegó al Perú: el caso de 'Gladiadores', los imitadores de la WCW que engañaron a miles

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Gabriela Sevilla, la peruana que fingió un embarazo y su propio secuestro: fue desmentida por médico legista

Gabriela Sevilla, la peruana que fingió un embarazo y su propio secuestro: fue desmentida por médico legista

LEER MÁS
Peruana con Green Card vencida viaja por cumpleaños de su madre y consigue regresar con éxito a EEUU: "Tenía mucho miedo"

Peruana con Green Card vencida viaja por cumpleaños de su madre y consigue regresar con éxito a EEUU: "Tenía mucho miedo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota