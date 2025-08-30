Temblor de magnitud 5,0 se sintió en Ica hoy, según IGP

Un sismo de magnitud 5.0 se registró a las 22:59 p. m. a 81 kilómetros al sur de Marcona, Nazca, en Ica. El temblor de hoy, 30 de agosto de 2025, tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo de magnitud de 5,0 sacude Ica. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este sábado 30 de agosto se localizó a 81 kilómetros al sur de Marcona, Nazca, en el departamento de Ica.