Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- La Kábala: resultados, jugada ganadora y Pozo Buenazo del sorteo de 28 de agosto
- Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos
Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y ráfagas de viento.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 31 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.