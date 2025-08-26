Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 26 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo nublado parcial al atardecer.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
28ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con lluvia.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con lluvia.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.