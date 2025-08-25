Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
martes, 26 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 26 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
martes, 26 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
martes, 26 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 26 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.