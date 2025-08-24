Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto

Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle" LEER MÁS

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas LEER MÁS

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones LEER MÁS

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte LEER MÁS

Línea 1 anuncia cierre parcial entre la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla por obras de mantenimiento hasta el 31 de agosto LEER MÁS