Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CANTA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
lunes, 25 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
CASAPALCA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
lunes, 25 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
CHOSICA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUACHO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y ráfagas de viento.
HUARAL - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
HUAROCHIRÍ - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 25 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
LIMA ESTE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer.
lunes, 25 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento al atardecer.
LIMA OESTE / CALLAO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana ; cielo nublado durante el día variando a cielo cubierto con viento moderado por la tarde.
lunes, 25 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo cubierto por la tarde.
MATUCANA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
lunes, 25 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
OYÓN - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 25 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
PARAMONGA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
12ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana con tendencia a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana con tendencia a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
YAUYOS - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
lunes, 25 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.