Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
domingo, 24 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la noche.
domingo, 24 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
domingo, 24 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.