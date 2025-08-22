Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas HOY 21 de agosto EN VIVO: “El 50% del sector transporte no salió a trabajar”, asegura gremio
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 23 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 23 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde , viento ligero por la tarde.
sábado, 23 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde , viento ligero por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 23 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 23 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
sábado, 23 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
sábado, 23 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.