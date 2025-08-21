HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
Sociedad

Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 21 de agosto
Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 21 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CACHICADAN - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna hacia el mediodía y ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
24ºC
5ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.

CALLANCAS - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 22 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la noche.

CASA GRANDE - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado parcial por la mañana , cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 22 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y ráfagas de viento por la tarde , cielo nublado por la noche.

CASCAS - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 22 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo con nubes dispersas por la noche.

CHAO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna por la mañana variando a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.

CHEPEN - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
viernes, 22 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día , viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche con tendencia a llovizna ligera.

HUAMACHUCO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche , cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la tarde , cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.

QUIRUVILCA - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
13ºC
1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
13ºC
2ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.

SALPO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche.
viernes, 22 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche.

TRUJILLO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana ; cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento ; cielo nublado al atardecer.
viernes, 22 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.

USQUIL - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 22 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo despejado por la noche.

VIRÚ - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna por la mañana , cielo nublado durante el día y ráfagas de viento al atardecer.
