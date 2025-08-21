Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna hacia el mediodía y ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
24ºC
5ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 22 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la noche.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado parcial por la mañana , cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 22 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y ráfagas de viento por la tarde , cielo nublado por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 22 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo con nubes dispersas por la noche.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna por la mañana variando a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
viernes, 22 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día , viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche con tendencia a llovizna ligera.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche , cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la tarde , cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
13ºC
1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
13ºC
2ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche.
viernes, 22 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana ; cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento ; cielo nublado al atardecer.
viernes, 22 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 22 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo despejado por la noche.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna por la mañana , cielo nublado durante el día y ráfagas de viento al atardecer.