Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 22 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde , viento ligero por la tarde.
viernes, 22 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde , viento ligero por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.