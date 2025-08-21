HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Sociedad

Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 21 de agosto
Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 21 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ACOMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.

ANTA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera y descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
23ºC
-6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.

CALCA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
27ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

CUSCO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
24ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.

HIDROELÉCTRICA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.

HUAYLLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.

MACHU PICCHU - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

PACAYMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 22 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.

PARURO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
27ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
28ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

PAUCARTAMBO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
viernes, 22 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado por la mañana ; lluvia.

PISAC - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera y descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
25ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.

POMACANCHI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
22ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.

QORIHUAYRACHINA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.

QUILLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.

QUIMBIRI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.

QUINCEMIL - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
viernes, 22 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado por la mañana , lluvia.

SANTA TERESA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

SANTO TOMÁS - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
-9ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
25ºC
-11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

SICUANI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
22ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna.

SORAYPAMPA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 22 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.

URUBAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera y descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
26ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.

YAURI-ESPINAR - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
19ºC
-9ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

LEER MÁS
Resultados de La Tinka HOY, miércoles 20 de agosto: revisa los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Resultados de La Tinka HOY, miércoles 20 de agosto: revisa los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

LEER MÁS
¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

LEER MÁS
¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
Giuliana Llamoja, la joven que mató a su madre y fue prófuga de la justicia, ¿qué pasó con ella tras cumplir su condena?

Giuliana Llamoja, la joven que mató a su madre y fue prófuga de la justicia, ¿qué pasó con ella tras cumplir su condena?

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 20 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

Resultados de La Tinka HOY, miércoles 20 de agosto: revisa los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota