Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con.
viernes, 22 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento moderado y llovizna moderada.
viernes, 22 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento moderado y llovizna moderada.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día y viento moderado con llovizna moderada.
viernes, 22 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día y viento moderado con llovizna moderada.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
viernes, 22 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; viento moderado y heladas hacia la madrugada.
viernes, 22 de agosto
15ºC
-4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; viento moderado y heladas hacia la madrugada.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
viernes, 22 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
viernes, 22 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
viernes, 22 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado con durante el día.
viernes, 22 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
viernes, 22 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
viernes, 22 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
13ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
viernes, 22 de agosto
14ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
27ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
27ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
viernes, 22 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
viernes, 22 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
viernes, 22 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
viernes, 22 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.