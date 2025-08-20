HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Loreto, vía Senamhi HOY, 20 de agosto
ANGAMOS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

CABALLOCOCHA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

CONTAMANA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
36ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

EL ESTRECHO - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

IQUITOS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

JENARO HERRERA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

LAGUNAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

MAZÁN - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

NAUTA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

PEBAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

REQUENA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

SAN LORENZO - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

SANTA CLOTILDE - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

SANTA ROSA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

STA. RITA DE CASTILLA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

TAMSHIYACU - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

YURIMAGUAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
