Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
24ºC
5ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado parcial por la mañana , cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento y cielo nublado por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la noche.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
jueves, 21 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche con tendencia a llovizna ligera.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado durante el día con cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo despejado hacia la madrugada.
jueves, 21 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche , cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
12ºC
1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer y cielo despejado por la noche.
jueves, 21 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
17ºC
Cielo cubierto por la mañana ; cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto por la noche.
jueves, 21 de agosto
21ºC
17ºC
Cielo cubierto por la mañana ; cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento al atardecer.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la noche.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.