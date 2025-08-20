HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 20 de agosto
Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 20 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CACHICADAN - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
24ºC
5ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.

CALLANCAS - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.

CASA GRANDE - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado parcial por la mañana , cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento y cielo nublado por la noche.

CASCAS - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la noche.

CHAO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.

CHEPEN - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
jueves, 21 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche con tendencia a llovizna ligera.

HUAMACHUCO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado durante el día con cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo despejado hacia la madrugada.
jueves, 21 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche , cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.

QUIRUVILCA - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
12ºC
1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.

SALPO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer y cielo despejado por la noche.
jueves, 21 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.

TRUJILLO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
17ºC
Cielo cubierto por la mañana ; cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto por la noche.
jueves, 21 de agosto
21ºC
17ºC
Cielo cubierto por la mañana ; cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento al atardecer.

USQUIL - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo con nubes dispersas por la noche.

VIRÚ - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 21 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Madre de Dios: Desbaratan a ‘Los Guardianes de la Trocha’, investigados por 20 asesinatos

Madre de Dios: Desbaratan a ‘Los Guardianes de la Trocha’, investigados por 20 asesinatos

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Sociedad

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota