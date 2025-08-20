Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 21 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a llovizna ligera al atardecer.
jueves, 21 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a llovizna ligera al atardecer.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
30ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con ráfagas de viento.
jueves, 21 de agosto
30ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con ráfagas de viento.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 21 de agosto
30ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía ráfagas de viento.
jueves, 21 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía ráfagas de viento.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
30ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con tendencia a llovizna y ráfagas de viento al atardecer.
jueves, 21 de agosto
30ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con tendencia a llovizna y ráfagas de viento al atardecer.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con ráfagas de viento.
jueves, 21 de agosto
30ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con ráfagas de viento.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
17ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , ráfagas de viento por la tarde con tendencia a llovizna ligera al atardecer.
jueves, 21 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , ráfagas de viento por la tarde con tendencia a llovizna ligera al atardecer.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
jueves, 21 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado con durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 21 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado con durante el día , ráfagas de viento por la tarde.