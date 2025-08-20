Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
23ºC
-5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado y brillo solar durante el día.
jueves, 21 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
-3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
24ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo nublado parcial por la tarde.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
27ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
27ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 21 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
26ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día ; lluvia.
jueves, 21 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
-10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
26ºC
-11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo nublado parcial por la tarde.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
-14ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.