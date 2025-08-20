Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 21 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana y cielo con nubes dispersas por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana y cielo con nubes dispersas por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas y durante el día con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas y durante el día con descenso de temperatura nocturna.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
30ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.