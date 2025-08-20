Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Rápido, Etuchisa y otras líneas no acatarían paro del 21 de agosto porque agravaría extorsiones: "Tenemos que pagar"
- Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 20 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con.
jueves, 21 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
jueves, 21 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
jueves, 21 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
jueves, 21 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
jueves, 21 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; viento moderado y heladas hacia la madrugada.
jueves, 21 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; viento moderado y heladas hacia la madrugada.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
jueves, 21 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
jueves, 21 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
jueves, 21 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado con durante el día.
jueves, 21 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado con durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
jueves, 21 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
jueves, 21 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
jueves, 21 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
jueves, 21 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con viento moderado.
jueves, 21 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento moderado.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
-3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
jueves, 21 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
jueves, 21 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.