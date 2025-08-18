Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
martes, 19 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
martes, 19 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
martes, 19 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado por la tarde.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
martes, 19 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
martes, 19 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
martes, 19 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
martes, 19 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo cubierto al atardecer.
martes, 19 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
martes, 19 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado al atardecer.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
martes, 19 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana.
martes, 19 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
martes, 19 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
martes, 19 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado por la mañana.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
martes, 19 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
martes, 19 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas al atardecer.
martes, 19 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado por la mañana.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
martes, 19 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
martes, 19 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
martes, 19 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.