Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.