Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
lunes, 18 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 18 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
lunes, 18 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.