Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día ; lluvia frecuente y chubascos.
domingo, 17 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
domingo, 17 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
domingo, 17 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
domingo, 17 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
domingo, 17 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia.