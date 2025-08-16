Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
15ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 17 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; viento moderado y heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
15ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 17 de agosto
15ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; viento moderado y heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a llovizna.
domingo, 17 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde ; ráfagas de viento.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con cielo nublado parcial al atardecer ; neblina.
domingo, 17 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento con polvo.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.
domingo, 17 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento con polvo.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.
domingo, 17 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento con polvo.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 17 de agosto
11ºC
-9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; viento moderado y heladas.