Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana.
domingo, 17 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
35ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
domingo, 17 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas al atardecer.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.
domingo, 17 de agosto
35ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 17 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.