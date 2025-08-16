Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
11ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 17 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.