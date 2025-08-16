Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 17 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos ; ráfagas de viento.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento con polvo.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.
domingo, 17 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a chubascos.