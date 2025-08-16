Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
35ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a viento moderado.
domingo, 17 de agosto
35ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a viento moderado.
domingo, 17 de agosto
35ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a viento moderado.
domingo, 17 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.