Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"
- Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima
Clima en Loreto, vía Senamhi HOY, 16 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANGAMOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
CABALLOCOCHA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
domingo, 17 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos durante el día.
CONTAMANA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
35ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
35ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
EL ESTRECHO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
domingo, 17 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos durante el día.
IQUITOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde.
JENARO HERRERA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
LAGUNAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos ligeros por la tarde.
MAZÁN - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde.
NAUTA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde.
PEBAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
domingo, 17 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos durante el día.
REQUENA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
SAN LORENZO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
SANTA CLOTILDE - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde.
SANTA ROSA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
domingo, 17 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos durante el día.
STA. RITA DE CASTILLA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde.
TAMSHIYACU - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde.
YURIMAGUAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.