Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"
- Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima
Clima en Junín, vía Senamhi HOY, 16 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía.
domingo, 17 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
12ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
13ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
33ºC
15ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.