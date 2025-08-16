Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"
- Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima
Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 16 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 17 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 17 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
domingo, 17 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 17 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 17 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
domingo, 17 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 17 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
domingo, 17 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.