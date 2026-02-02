HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

Examen en Brasil evidencia que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no están listos para ejercer

Brasil enfrenta una crisis sanitaria tras los resultados del Enamed, que revelaron que un tercio de las carreras de Medicina no cumplen con estándares básicos de formación.

Ante la polémica, el ministro de Educación brasileño, Camilo Santana, defendió la implementación del examen. Foto: AFP.
Ante la polémica, el ministro de Educación brasileño, Camilo Santana, defendió la implementación del examen. Foto: AFP.

Brasil encendió las alarmas en el sistema sanitario tras conocerse los resultados del Enamed, el primer examen nacional aplicado por el Ministerio de Educación para evaluar la formación de los futuros médicos, que reveló graves deficiencias en la enseñanza universitaria de Medicina. Según los datos oficiales, un tercio de las carreras de Medicina evaluadas no prepara a sus alumnos en condiciones mínimas aceptables para ejercer la profesión, mientras que el 25% de los estudiantes fue reprobado.

En esta primera edición, el Enamed evaluó 350 cursos de Medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, mediante un examen aplicado a cerca de 90.000 alumnos. Fueron consideradas deficientes aquellas universidades en las que menos del 40% de los estudiantes logró demostrar conocimientos básicos para ejercer como médico.

TE RECOMENDAMOS

EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Uno de los datos más preocupantes es que 13.000 estudiantes del último semestre de la carrera reprobaron la evaluación, lo que implica que, de no mediar cambios, podrían incorporarse próximamente al ejercicio profesional. Ante este escenario, el Consejo Federal de Medicina analiza mecanismos para impedir que estos egresados comiencen a atender pacientes.

PUEDES VER: Argentina pagará al FMI más de 800 millones de dólares con ayuda de Estados Unidos, según ministro de Economía

lr.pe

Las peores calificaciones en universidades privadas

Las peores calificaciones del examen Enamed se concentraron mayoritariamente en facultades de titularidad municipal y en universidades privadas con fines de lucro, según los resultados difundidos por el Ministerio de Educación de Brasil. Aunque los estudiantes no recibirán sanciones individuales, las instituciones con bajo desempeño sí enfrentarán restricciones, como la prohibición de ampliar su número de plazas y la obligación de mantenerlas o reducirlas en función de sus resultados.

El impacto del examen desató fuertes críticas por parte de colegios médicos y organizaciones profesionales, que calificaron la situación como “alarmante”. Advirtieron que un médico sin la formación mínima puede cometer errores graves en la práctica clínica, desde solicitar pruebas innecesarias hasta recetar tratamientos inadecuados.

“Además de malgastar dinero, perjudica al paciente y aumenta el riesgo de demandas judiciales contra los hospitales”, afirmó Francisco Balestrin, presidente de Sindhosp, en declaraciones al diario Folha.

“No se trata de perjudicar a nadie"

Ante la polémica, el ministro de Educación, Camilo Santana, defendió la implementación del examen pese a los resultados negativos obtenidos por uno de cada tres cursos evaluados. “No se trata de perjudicar a nadie, y menos a los estudiantes, sino de garantizar que las universidades reflexionen sobre la calidad de sus laboratorios y de sus profesionales, para que tengamos buenos profesionales formados en el país”, sostuvo el funcionario, integrante del Partido de los Trabajadores.

Santana añadió que el crecimiento acelerado de la oferta educativa explica parte del problema y recordó que entre 2016 y 2022 prácticamente se duplicó el número de plazas en cursos privados de Medicina en Brasil, un fenómeno que reavivó el debate sobre la regulación de las facultades y la calidad de la formación médica.

Notas relacionadas
Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a Perú y Brasil con la mayor exportación de bananas, una fruta muy deseada por EE.UU. y China

El país de América Latina que supera a Perú y Brasil con la mayor exportación de bananas, una fruta muy deseada por EE.UU. y China

LEER MÁS
Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

LEER MÁS
Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein revelan nexos con figuras clave del poder global

Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein revelan nexos con figuras clave del poder global

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

La Unión Europea expresa su rechazo a que Irán califique a sus ejércitos como “terroristas”

Mundo

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

La Unión Europea expresa su rechazo a que Irán califique a sus ejércitos como “terroristas”

María Corina Machado dice que será presidente "cuando llegue el momento" y afirma que no estaría en riesgo si regresa a Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025