Brasil encendió las alarmas en el sistema sanitario tras conocerse los resultados del Enamed, el primer examen nacional aplicado por el Ministerio de Educación para evaluar la formación de los futuros médicos, que reveló graves deficiencias en la enseñanza universitaria de Medicina. Según los datos oficiales, un tercio de las carreras de Medicina evaluadas no prepara a sus alumnos en condiciones mínimas aceptables para ejercer la profesión, mientras que el 25% de los estudiantes fue reprobado.

En esta primera edición, el Enamed evaluó 350 cursos de Medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, mediante un examen aplicado a cerca de 90.000 alumnos. Fueron consideradas deficientes aquellas universidades en las que menos del 40% de los estudiantes logró demostrar conocimientos básicos para ejercer como médico.

Uno de los datos más preocupantes es que 13.000 estudiantes del último semestre de la carrera reprobaron la evaluación, lo que implica que, de no mediar cambios, podrían incorporarse próximamente al ejercicio profesional. Ante este escenario, el Consejo Federal de Medicina analiza mecanismos para impedir que estos egresados comiencen a atender pacientes.

Las peores calificaciones en universidades privadas

Las peores calificaciones del examen Enamed se concentraron mayoritariamente en facultades de titularidad municipal y en universidades privadas con fines de lucro, según los resultados difundidos por el Ministerio de Educación de Brasil. Aunque los estudiantes no recibirán sanciones individuales, las instituciones con bajo desempeño sí enfrentarán restricciones, como la prohibición de ampliar su número de plazas y la obligación de mantenerlas o reducirlas en función de sus resultados.

El impacto del examen desató fuertes críticas por parte de colegios médicos y organizaciones profesionales, que calificaron la situación como “alarmante”. Advirtieron que un médico sin la formación mínima puede cometer errores graves en la práctica clínica, desde solicitar pruebas innecesarias hasta recetar tratamientos inadecuados.

“Además de malgastar dinero, perjudica al paciente y aumenta el riesgo de demandas judiciales contra los hospitales”, afirmó Francisco Balestrin, presidente de Sindhosp, en declaraciones al diario Folha.

“No se trata de perjudicar a nadie"

Ante la polémica, el ministro de Educación, Camilo Santana, defendió la implementación del examen pese a los resultados negativos obtenidos por uno de cada tres cursos evaluados. “No se trata de perjudicar a nadie, y menos a los estudiantes, sino de garantizar que las universidades reflexionen sobre la calidad de sus laboratorios y de sus profesionales, para que tengamos buenos profesionales formados en el país”, sostuvo el funcionario, integrante del Partido de los Trabajadores.

Santana añadió que el crecimiento acelerado de la oferta educativa explica parte del problema y recordó que entre 2016 y 2022 prácticamente se duplicó el número de plazas en cursos privados de Medicina en Brasil, un fenómeno que reavivó el debate sobre la regulación de las facultades y la calidad de la formación médica.