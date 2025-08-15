HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 15 de agosto
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 15 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ALAO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia fuerte en las primeras horas de la mañana.
sábado, 16 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana.

BELLAVISTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

CHAZUTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

JUANJUI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
sábado, 16 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

LAMAS - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
sábado, 16 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

MOYOBAMBA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
sábado, 16 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

NARANJILLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
sábado, 16 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

NUEVO LIMA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia fuerte en las primeras horas de la mañana.
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

PACAYZAPA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
sábado, 16 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

PACHIZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.

PELEJO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
sábado, 16 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.

PILLUANA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco al atardecer.
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

POLVORA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo cubierto con lluvia por la mañana.
sábado, 16 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia fuerte hacia el mediodía.
sábado, 16 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

SAN PABLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.

SAPOSOA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
sábado, 16 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.

SAUCE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia fuerte por la mañana.
sábado, 16 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.

TARAPOTO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco al atardecer.
sábado, 16 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
sábado, 16 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

TOCACHE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia fuerte hacia el mediodía.
sábado, 16 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
