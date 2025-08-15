Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Iniciaron los recorridos de la Entrada de Ccapo 2025: 10 distritos se unen en pasacalle por el aniversario de Arequipa
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 15 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
11ºC
-12ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
20ºC
-6ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas al atardecer.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
17ºC
-8ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
sábado, 16 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
-4ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
14ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
-12ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
-6ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo cubierto con lluvia al atardecer.
sábado, 16 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo cubierto con lluvia al atardecer.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.