Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
11ºC
1ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
11ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia.
sábado, 16 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.