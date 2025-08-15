Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
sábado, 16 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
13ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
14ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto por la mañana con lluvia.
sábado, 16 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
31ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado durante el día.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día.