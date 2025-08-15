Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Iniciaron los recorridos de la Entrada de Ccapo 2025: 10 distritos se unen en pasacalle por el aniversario de Arequipa
Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 15 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado y lluvia al atardecer.
sábado, 16 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
sábado, 16 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
11ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos al atardecer.
sábado, 16 de agosto
17ºC
11ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
sábado, 16 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia al atardecer.
sábado, 16 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día , lluvia y chubascos.
sábado, 16 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día , lluvia y chubascos.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia al atardecer.
sábado, 16 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
sábado, 16 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
sábado, 16 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado con lluvia al atardecer.
sábado, 16 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
sábado, 16 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.