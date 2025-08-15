Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Iniciaron los recorridos de la Entrada de Ccapo 2025: 10 distritos se unen en pasacalle por el aniversario de Arequipa
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 15 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 16 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 16 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 16 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 16 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.