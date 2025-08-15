Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia y descenso de temperatura nocturna.
sábado, 16 de agosto
27ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia y descenso de temperatura nocturna.
sábado, 16 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
16ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
16ºC
-5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
30ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.