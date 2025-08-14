Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
11ºC
2ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
viernes, 15 de agosto
12ºC
1ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia.
viernes, 15 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
viernes, 15 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
viernes, 15 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.