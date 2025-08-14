Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Loreto, vía Senamhi HOY, 14 de agosto
ANGAMOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos al atardecer.
CABALLOCOCHA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CONTAMANA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
viernes, 15 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
EL ESTRECHO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
IQUITOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
viernes, 15 de agosto
31ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
JENARO HERRERA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos al atardecer.
LAGUNAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
MAZÁN - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
NAUTA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
viernes, 15 de agosto
31ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
PEBAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
REQUENA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos al atardecer.
SAN LORENZO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
SANTA CLOTILDE - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SANTA ROSA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
STA. RITA DE CASTILLA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
TAMSHIYACU - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
YURIMAGUAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.