Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia.
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
30ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
martes, 12 de agosto
33ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
33ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
martes, 12 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.