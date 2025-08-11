Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
15ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
martes, 12 de agosto
14ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
16ºC
-17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
martes, 12 de agosto
16ºC
-18ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.
martes, 12 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna ligera.
martes, 12 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
martes, 12 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado al atardecer ; neblina.
martes, 12 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo cubierto por la mañana con cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde ; neblina.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer ; neblina.
martes, 12 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana con cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde ; neblina.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día ; heladas.
martes, 12 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
12ºC
-12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
martes, 12 de agosto
11ºC
-13ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.