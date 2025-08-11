Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y varios heridos
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
Clima en Pasco, vía Senamhi HOY, 11 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.