Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANGAMOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CABALLOCOCHA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CONTAMANA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
EL ESTRECHO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
IQUITOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
JENARO HERRERA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
LAGUNAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
MAZÁN - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
NAUTA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
PEBAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
REQUENA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN LORENZO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SANTA CLOTILDE - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SANTA ROSA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
STA. RITA DE CASTILLA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
TAMSHIYACU - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
YURIMAGUAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.