Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Amazonas, vía Senamhi HOY, 11 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.